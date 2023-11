Hörbare Leidenschaft für Oberkrainerklänge in Vöhringen

Die Musiker von Svizci spielten im ausverkauften Josef-Cardijn-Haus - und mischten sich am Ende noch samt Instrumenten unter das Publikum.

Im seit Wochen ausverkauften großen Saal im Vöhringer Josef-Cardijn-Haus hielten sich die Vorfreude und Erwartungshaltung die Waage beim ersten Gastspiel von Svizci, seit gut einem Jahr als "Murmeltiere aus Slowenien" bekannt in Deutschland, Österreich, Südtirol und ihrer Heimat unterwegs. Was die begeisterten Besucherinnen und Besucher in den folgenden drei Stunden an Livemusik und Gesang von den jungen Vollblutmusikern geboten bekamen, übertraf alle Erwartungen.

Gesangsduo Dejan und Urska überzeugte in Vöhringen

Auf Einladung des Akkordeonclubs Vöhringen - entdeckt und organisiert in bewährter Manier von Max Harder - spielte sich das Sextett vom ersten Ton an in die Herzen des Publikums. Ob mit "Auf den Bergeshöh'n", mit "Es ist so schön, ein Musikant zu sein" oder "Mein Mädel aus Krain" mit dem Gesangsduo Dejan und Urska: Es wurde deutlich, dass hier bestens ausgebildete Künstler mit Leidenschaft und Spaß auf der Bühne stehen, die allesamt noch einem Beruf nachgehen.

Zwar ist Svizci schon mehrere Jahre lang in der Heimat bekannt, doch vor gut einem Jahr machte Sänger und Trompeter Dejan Zupan die Kapelle komplett. Zuvor stand dieser, aus Funk und Fernsehen bekannt, rund zehn Jahre als Frontmann bei "Saso Avsenik und seinen Oberkrainern" in vorderster Reihe.

Durch das Programm führte mit Humor in schwäbischer Manier der in der Region bekannte "Werner von Beira", diesmal ohne Musikinstrument, dafür mit Gedichten, die es in sich hatten.

Da alle Töne live gespielt wurden, war es für die Musiker mit ihrer brillanten Sängerin Urska kein Problem, sich für anhaltenden Applaus zu bedanken und oftmals spontan noch einmal den Refrain anzustimmen. Statt üblicher Zugabe mischten sich die "Murmeltiere" samt Instrumenten in die Besucherreihen und verabschiedeten sich mit bekannten Polkas und dem "Trompetenecho" hautnah und ebenso begeistert wie die Zuhörer.