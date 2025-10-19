Hommage an „The Dubliners“ wird zum süffigen Einstand in die neue Abo-Saison

Will man das Lebensgefühl Irlands mit einem Augenzwinkern beschreiben, müsste es heißen Whiskey und The Dubliners. Beides konnten die Besucher zum Beginn der 33. Spielzeit des Kulturabonnements genießen. Die Band, die sich nach dem Erfolgstitel „Seven Drunken Nights“ benannt hat, ist eine Show, die in London entstanden ist und mit großem Erfolg durch die Welt tourt. Was sie in Vöhringen abgeliefert hat, war authentisch, emotional, typisch irisch - schlichtweg super, so das Urteil der Besucher.

Das beginnt bei den Musikern mit ihrem typisch irischen Instrumentarium wie Gitarre, Banjo, Fiddle, Bodhrán, eine Rahmentrommel, die mit ihrem speziellen dunklen Klang den Songs eindrucksvoll Farbe gibt und die Tinwhistle, eine einfache Schnabelflöte mit nur sechs Fingerlöchern. Mit ihren Solostimmen begeistern die Musiker das Publikum, dabei geht es nicht um Schöngesang. Die einzelnen Klangfarben der Solisten gaben den Songs Emotion zum Greifen dicht.

„Seven Drunken Nights“ erzählt die Geschichte der legendären Band „The Dubliners“

Die Band erzählt die Geschichte der legendären Band „The Dubliners“, zwar in englischer Sprache, aber die Projektionen an der Bühnenrückwand erklären den Zusammenhang. Das Bühnenbild ist geradezu opulent für ein Tourneetheater. Kleine runde Tische, auf denen Biergläser mit Inhalt stehen und aus denen auch getrunken wird, eine Schanktheke, die vom Barmann hingebungsvoll geputzt und gewienert wird, dahinter Möbel mit Gläsern und Flaschen ausgestattet, und alles echt, keine Attrappen, Bilder an den Wänden, Tischlampen - das alles schafft Atmosphäre.

Entstanden ist die Band „The Dubliners“ 1962 in Dublin im Kultpub „O‘Donoghue“. International bekannt wurde sie 1963 bei einem Festival in Schottland, da begeisterten die irischen Klänge den Boss von Transatlantic Records so sehr, dass die Musiker bereits 1964 im Studio Aufnahmen machten. Der Name für die neue Band war schnell gefunden, man besann sich auf den Ort, an dem sie entstand, und man nannte sich kurz und schlicht „The Dubliners“. Mit dem Song „Seven Drunken Nights“ standen sie bald ganz oben in den Charts. Das Lied basiert auf einem alten irischen Trinklied mit einem Text, der am Ende reichlich schlüpfrig wird. Das aber hatte Folgen, denn der irische Hauptsender weigerte sich, den Song mit dem anzüglichen Text auszustrahlen. Ein Piratensender streckte die Hand danach aus und zog den Song an Land. Das war der Durchbruch.

The Dubliner war bald in allen Ohren. Die Hörer entdeckten ihr Herz für irische Musik und irische Folksongs. Die Musiker schwammen auf einer Erfolgswelle. Das 50. Jubiläum der Dubliner wurde noch gefeiert, aber dann löste sich die Band auf. Heute setzt die Formation „Seven Drunken Nights“ die Erfolge von The Dubliners fort, nennt ihre Tournee „Tribute for the Dubliners“.

Was macht irische Musik so beliebt?

Mit den Arrangements und irischem Witz statten sie ihre Shows aus und wie echte Profis lassen sie den Eindruck entstehen, als handele es sich bei dieser Performance um eine Premiere. Musikalisch sind die Musiker top, ganz gleich, ob es um fröhliche Feste geht oder um einem verstorbenen Musiker der ursprünglichen Band musikalisch die letzte Ehre zu erweisen. Was irische Musik so beliebt macht, sind die schnellen Rhythmen, die das Tongeflecht dominieren, und es bedarf keines großen oder kleinen Percussioninstrumentariums. Die Instrumente sind Träger der Melodie und geben auch den Rhythmus vor. Das ist ungewöhnlich, aber ungemein reizvoll. Das macht den irischen Folksong und seine Beliebtheit aus.

Und jetzt zum Whiskey. Die Dietenheimer Brennerei Feller kam mit einer Auswahl des „Wassers des Lebens“, wie die Iren den Whiskey nennen. 30 interessierte Besucher waren gekommen, aber sie gingen auch wieder. Ihr Interesse war offensichtlich dem Whiskey gewidmet und nicht der sich anschließenden Bühnenshow. Zufrieden mit dem Tasting zeigte sich Firmenvertreter Werner Huber, der Wert darauf legt, dass nichts verkauft wurde, nur Verkosten war angesagt.

Fazit des ersten Abo-Abends: Volles Haus, Musik, die Laune machte, die Musiker in Bestform, da ist dann der Superlativ aller Beifallbekundungen fällig, rhytmischer Beifall im Dauermodus und minutenlang Standig Ovations. Also ein gelungener Einstand.