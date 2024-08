Feuerwehreinsatz wegen Rauch bei Arbeiten an Getreidesilo

Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Vöhringen ist es am Dienstagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Kurz vor 14.30 Uhr wurde der Alarm der hohen Stufe B4 ausgelöst. „Brand Gewerbe - Silo“ war das Stichwort für die Feuerwehren aus Illerberg und Vöhringen.

Bei Schweißarbeiten auf einem von mehreren Getreidesilos in der Illerberger Heerstraße waren laut Vermutung der Feuerwehr heiße Teile in das mit Weizen gefüllte Silo gefallen, wodurch sich Rauch entwickelte. Auf den sofortigen Notruf hin wurden die genannten Feuerwehren sowie die „Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung“, Führungskräfte der Kreisbrandinspektion, Fachberater des Technischen Hilfswerks (THW), zwei Polizeistreifen und der Rettungsdienst zur Absicherung der Atemschutzgeräteträger an die Einsatzstelle entsandt.

Bei deren Eintreffen war allerdings kein Rauch mehr feststellbar. Nun wurden ausführliche Kontrollen mit Wärmebildkamera von der Drehleiter aus direkt oben auf dem Silo und weitere Überwachungsmaßnahmen durchgeführt, die aber alle ergebnislos blieben. Damit wurde der Einsatz beendet und die rund 60 Feuerwehrleute sowie die übrigen Einsatzkräfte konnten die Rückfahrt zu ihren Standorten antreten.