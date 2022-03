Vöhringen-Illerberg

vor 16 Min.

Unfall mit teurem Auto in Illerberg: Fahrer macht sich aus dem Staub

Dieser BMW i3 war in der Nacht auf Donnerstag in einen Unfall in Illerberg verwickelt. Das automatische Notrufsystem des Wagens alarmierte die Leitstelle in Krumbach.

Plus In Illerberg schlägt das automatische Notrufsystem eines hochwertigen BMW Alarm. Rettungskräfte finden zwar den Sportwagen, aber zunächst keine Personen.

Von Wilhelm Schmid

Nach einem E-Call-Fehlalarm zwei Tage zuvor haben zahlreiche Rettungskräfte dieses Mal mit einem echten Anruf des automatischen Notrufsystems zu tun gehabt. In der Nacht auf Donnerstag erhielt die Integrierte Leitstelle Donau-Iller in Krumbach einen Alarm der BMW-Notrufzentrale. Gemeldet wurde, dass ein Fahrzeug dieses Herstellers im Bereich der Oberen Hauptstraße in Illerberg in einen Unfall verwickelt sei, wobei auf Rückfrage keine Antwort zu erhalten war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .