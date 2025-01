Illerberger Schule bekommt FSJ-Stelle

An der Grundschule Illerberg wird eine FSJ-Stelle eingerichtet, zunächst befristet auf ein Jahr. Eingesetzt dafür hatte sich die Schulleitung, zugestimmt hat ihr jetzt der Haupt- und Umweltausschuss nach längerer Diskussion. Ursprünglich hatte sich die Verwaltung gegen den Antrag ausgesprochen und dies zum einen mit der angespannten Haushaltslage, zum andern mit Nicht-Zuständigkeit begründet.

Fürs Personal an staatlichen Schulen sei das staatliche Schulamt zuständig, lautete das Argument. Dieses aber hatte namens seines Leiters Ansgar Batzner die Notwendigkeit für zusätzliches Personal in Illerberg verneint, während das Gremium zu einer gegenteiligen Einschätzung kam, der sich schließlich auch Bürgermeister Michael Neher anschloss. Die Person, die das „Freiwillige soziale Jahr“ ableistet, wird sowohl in der Schülerbetreuung als auch im Sekretariat eingesetzt. Dieses ist an der Schule bislang nicht durchgehend besetzt.