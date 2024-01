Vöhringen-Illerzell

17:40 Uhr

Ehepaar Schwab feiert Goldene Hochzeit: "Den würde ich noch einmal heiraten"

Plus Gisela und Hubert Schwab aus Illerzell feiern Goldene Hochzeit. Wieso sich die Bedenken ihrer Mutter wegen ihres heutigen Ehemanns schnell zerstreuten.

Von Roland Furthmair

"Ich habe den besten Mann erwischt – den würde ich noch einmal heiraten." Was für ein Kompliment von Gisela Schwab an ihren Ehemann Hubert am 50. Hochzeitstag zur Goldenen Hochzeit der beiden Jubilare. Das Illerzeller Jubelpaar ist sich einig, auf schöne, aber auch äußerst arbeitsreiche fünf Jahrzehnte zurückzublicken. Der bald 74-jährige gelernte Maurer war 48 Jahre lang bei der Firma Rinker tätig. Seine ein Jahr jüngere Gattin verdiente schon als 18-Jährige als Bedienung in Bierzelten etwas dazu – woraus dann 40 Jahre im Gaststättengewerbe wurden. Glückwünsche und Geschenke der Stadt Vöhringen brachte der Zweite Bürgermeister Herbert Walk dem Jubelpaar zu ihrem Ehrentag vorbei.

Die Goldene Hochzeit feiert das Ehepaar Schwab im kleinen Kreis

Gisela Schwab hat dabei erst die Liebe nach Vöhringen gebracht: "Ich bin in Bad Abbach aufgewachsen und nach der Eheschließung hier in Illerzell gelandet. Es war schon eine Umstellung, von der Oberpfalz hierher zu wechseln", sagt die Jubilarin heute. Nach Arbeitsende bei Rosenthal und später dann in der Uhrenfabrik habe sie in der Donauhalle und im Cardjin-Haus bedient. Ihr Mann war nach Feierabend und am Wochenende als gelernter Maurer 1980 mit dem Bau des Eigenheimes "immer gut ausgelastet, war ja genug zu tun, aber wir waren ja auch jung".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen