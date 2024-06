Fahrrad wird in Illerzell gestohlen – und auf Schulgelände zurückgelassen

Unbekannte stehlen ein Fahrrad in Illerzell am Mittwochmorgen – und lassen es beschädigt zurück. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen.

Ein Fahrrad ist in der Straße Zum Sportplatz in Illerzell am Mittwochmorgen entwendet worden. Wie die Polizei mitteilt, war das Fahrrad mit einem Schloss an einem Fahrradständer abgesperrt. Am Donnerstag wurde das Fahrrad in der näheren Umgebung auf dem Schulgelände wieder gefunden, allerdings in beschädigtem Zustand.

Gestohlenes Fahrrad wird in Illerzell beschädigt wiedergefunden

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 300 Euro und bittet Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)