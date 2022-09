Vöhringen-Illerzell

14:31 Uhr

Unbekannter schmiert Drohung an Schultafel des Illertal-Gymnasiums

Eine bislang unbekannte Person schrieb eine Drohung an eine Tafel des Illertal-Gymnasiums in Illerzell. Die Polizei will verstärkt präsent sein.

Die Polizei Illertissen ermittelt wegen einer Drohung an einer Schultafel in Illerzell. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Unbekannter im Zeitraum zwischen Montag 8 Uhr und Dienstag 8 Uhr auf einer Tafel des Illertal-Gymasiums einen Schriftzug hinterlassen, in dem Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte bedroht werden. Die Beamten ermitteln nun wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Derzeit sehen sie keine konkrete Gefahr, dennoch wird die Polizei verstärkt Präsenz zeigen und in enger Abstimmung mit der Schule arbeiten. (AZ)

