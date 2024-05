Vöhringen

17:00 Uhr

In der Kita Nord in Vöhringen hat jetzt eine vierte Gruppe Platz

Plus Der einst zeitgleich mit der Grundschule-Nord entstandene Kindergarten in Vöhringen hat einen Anbau erhalten. Die Kinder sind bereits umgezogen.

Von Ursula Katharina Balken

Plätze in Kindertagesstätten sind begehrt, aber es gibt nicht genug - bayernweit und bundesweit. Seit 2013 existiert für jedes Kind ein gesetzlich geregelter Anspruch auf einen Betreuungsplatz, was Städte und Gemeinden in Zugzwang gebracht hat. Die Stadt Vöhringen hat in den vergangenen Jahren viel Geld in die Erweiterung bestehender Kitas gesteckt. Das jüngste Projekt ist die Vergrößerung der Kita Nord.

Aus der bislang dreigruppigen Einrichtung ist eine viergruppige Kita geworden. Im Etat sind dafür 2,9 Millionen Euro festgeschrieben. Finanziell unterstützt wird das Projekt von der Regierung von Schwaben, die das Geld aus dem Bayerischen Staatshaushalt schöpft. Zwar verkürzt diese Investition für neue Kita-Plätze die Warteliste in Vöhringen. Aber es gibt immer noch Anmeldungen, die nicht erfüllbar sind. Wie groß ist der Bedarf? Darüber wird von der Stadt grundsätzlich keine Auskunft erteilt.

