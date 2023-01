Vöhringen

In Vöhringen gibt es jetzt einen "Garten der Freundschaft"

Wird die Parkfläche am Vöhringer Marktplatz in "Piazza Venaria Reale" umbenannt? Diese Idee kam bei den Stadträten nicht gut an.

Plus Die Stadt will passend zu ihrem Jubiläum die Städtepartnerschaften beleben, etwa mit neuen Namen für zentrale Plätze. Zwei Areale tragen schon besondere Namen.

Von Angela Häusler

Vöhringen begeht heuer sein 875-jähriges Bestehen – und will zu diesem Anlass auch seine Städtepartnerschaften beleben. Das soll unter anderem durch eine Umwidmung zweier Areale im Stadtzentrum geschehen: Noch in diesem Jahr wird ein Teil des Pfarrgartens in "Garten der Freundschaft" umbenannt. Die Idee, den Parkplatz am Marktplatz künftig als "Piazza Venaria Reale" zu betiteln, kam bei der Mehrheit der Stadtratsmitglieder im Haupt- und Umweltausschuss aber nicht an.

