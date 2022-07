In Vöhringen sind viele Autofahrer zu schnell unterwegs

Lokal Die kommunale Verkehrsüberwachung hat im Jahr 2021 einen Gewinn erzielt - hauptsächlich mit zu schnellen Fahrern. Vöhringen überlegt deswegen, eine neue Idee zu testen.

Im Gegensatz zum Vorjahr hat die kommunale Verkehrsüberwachung (KVÜ) der Stadt Vöhringen im Jahr 2021 einen Gewinn eingebracht: Das Ergebnis lag bei einem Plus von 4900 Euro. Insgesamt wurden rund 86.000 Euro eingenommen, rund 81.000 Euro hat die Kommune für die Überwachung ausgegeben.