Irische Musik und passendes Lebensgefühl im Eychmüller-Haus

St. Patrick's Day, der Nationalfeiertag der Iren, wurde auch in Vöhringen gefeiert. Die Band The Outside Track war Höhepunkt der sechsten Abonnementveranstaltung im Eychmüller-Haus.

Plus Folkmusic zum St. Patrick's Day begeistert das Publikum bei der ausverkauften Aboveranstaltung in Vöhringen. Eine Band reißt die Menschen besonders mit.

Ein guter Gastgeber serviert das Beste zuletzt, dann ist der Erfolg garantiert. Der Vergleich passt trefflich auf die jüngste Veranstaltung "Irish Heartbeat" des Vöhringer Kultur-Abonnements. Nach den beiden Bands Alli und Fourth Moon stand das Quintett The Outside Track auf der Bühne – und letzteres kam beim Publikum eindeutig am besten an.

Alli und Fourth Moon verknüpfen traditionelle irische Musik keltischen Ursprungs mit Anlehnung an moderne, rhythmische Elemente – so wie die Geselligkeit liebenden Irinnen und Iren sie auch heute noch in dem einen oder anderen Pub hören können. Die irische Mentalität schwankt zwischen Überschwang und Sentimentalität, es ist die Essenz ihrer Musik.

