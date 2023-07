Jubiläum in Vöhringen: Feuerschwanz auf der Bühne und Bratwurst auf dem Grill

Drei Bands treten beim Open-Air-Konzert zu 875 Jahren Vöhringen auf. Feuerschwanz reißt das Publikum mit einer Mischung aus Mittelalter-Musik und Metal mit.

Flammen, Schwerter, laute Musik und ein bestens gelauntes Publikum: Der Auftritt der Mittelalter-Metalband Feuerschwanz hat am Freitagabend einen weiterer Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 875-Jahr-Jubiläum in Vöhringen markiert. Die Gruppe landete mit ihrem zuletzt erschienenen Album „Memento Mori“ auf Platz 1 der deutschen Albumcharts, einen Tag zuvor hatte sie noch auf dem Rockharz Open Air in Ballenstedt in Sachsen-Anhalt vor 24.000 Leuten gespielt. Zudem traten bei dem Open Air in Vöhringen die Ulmer Metal’n'Roller "5 Horse Rodeo", deren Sänger Aleks die vordersten Fans immer wieder mit Marillenschnaps versorgte, und die Vöhringer Punkrockband "Die Taucher" auf, die auf keinem Fest in der Stadt fehlen darf.

Gut 2000 Fans feierten die Show von Feuerschwanz in Vöhringen

War das Publikum bei den ersten beiden Bands stellenweise noch etwas verhalten, brachen die Dämme spätestens, als der Hauptmann und sein Gefolge um kurz nach 22 Uhr die Bühne betraten. Gut 2000 Fans feierten die eineinhalbstündige Show von Feuerschwanz mit einer Mischung aus Mittelalter-Musik und Metal - natürlich durften „Memento Mori“, „Untot im Drachenboot“ und „Das elfte Gebot“ nicht fehlen, ebenso wenig der „Schubsetanz“, bei dem sich vor der Bühne ein Moshpit auftat.

Weitaus ruhiger ging es am Samstag auf dem kleinen Wochenmarkt in Vöhringen zu. Dieser hat zum Jubiläum Verstärkung aus den drei Partnerstädten erhalten – und prompt wurde es etwas kompliziert: „Uno vino rosso und uno vino bianco“ bekam der Kunde trotzdem in seine Tüte gesteckt, obwohl er seine Bestellung am Stand der Vertreter von Vizille aufgegeben hatte, das nun mal eindeutig in Frankreich liegt. Alle Vertreterinnen und Vertreter der Partnerstädte brachten ihre Spezialitäten mit: Terrine, Liköre und Höherprozentiges kamen aus der nahe von Grenoble gelegenen Kommune, die Delegation aus Venaria Reale in Italien bot insbesondere Dolci feil. Bei den Hettstedtern standen natürlich Thüringer Bratwürste im Mittelpunkt des kulinarischen Geschehens, „und dazu ein Helles“.

Bratwurst am Morgen? „Bratwurst geht immer“, lautete die Ermunterung am Stand der Hettstedter beim Jubiläumswochenmarkt in Vöhringen. Foto: Thomas Vogel

So wurde dann auch dieser Programmpunkt am finalen Wochenende der Stadtjubiläumsfeierlichkeiten zum Open-Air-Frühschoppen, bei dem sogar politisiert wurde. Das lag an der Anwesenheit einiger Lokalpolitiker und an Bürgermeister Michael Neher sowie am Ort: Ein paar Schritte weiter soll schließlich einmal die „Neue Rathaus-Mitte“ der Stadt zu einem städtebaulichen Mittelpunkt verhelfen. Noch aber ist sie nicht in trockenen Tüchern, weil einige Stadträte Bauchweh verspüren wegen der Verkehrsführung und der Höhe von Bauten. Ob der Frühschoppen Blockaden lösen konnte, wird sich in der nächsten Stadtratssitzung zeigen, wenn das seit 15 Jahren schwelende Thema wieder auf der Tagesordnung erscheint.