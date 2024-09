Jugend-Bezirksorchester spielt bekannte und anspruchsvolle Werke

Das Jugend-Bezirksorchester des Bezirks 8 (Illertissen) im Allgäu-Schwäbischen Musikbund gibt ein Konzert mit interessantem und vielseitigem Programm am Donnerstag, 3. Oktober, um 17 Uhr im Vöhringer Wolfgang-Eychmüller-Haus. Rund sechzig jugendliche Mitwirkende aus den Kapellen des Bezirks 8 haben sich mit einem Probentag und einem Probenwochenende unter Leitung des Dirigenten Lukas Weiß vorbereitet und zeigen nun ihr Können.

Das Jugend-Bezirksorchester ist ein Projekt, in dem talentierte Musikerinnen und Musiker aus allen Bezirkskapellen die Möglichkeit erhalten, Literatur zu spielen, die vielleicht in ihren heimischen Orchestern weniger zur Aufführung kommt. Sie lernen damit, auch mit anderen Aktiven zusammen zu spielen. Auf dem Programm stehen bekannte und anspruchsvolle Werke der aktuellen sinfonischen Blasmusik wie „Olympic Spirit“ von John Williams, „Voice of the Vikings“ von Michael Geissler, der „Choral aus Year of the Dragon“ von Philip Sparke und Melodien aus „Lord of the Rings“ von Johan de Meij in einer Bearbeitung von Paul Lavender. Nach der Pause gibt es Filmmelodien wie „Gladiator“ von Hans Zimmer und „The Lion King“ von Elton John sowie „Nena!“ von Peter K. Schaars. Karten für das Konzert gibt es nur an der Abendkasse.