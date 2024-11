Jugendliche mit großem Einsatz beim Berufsfeuerwehrtag

Beim Berufsfeuertag traten 21 Jungen und Mädchen der Jugendfeuerwehren aus Vöhringen und Illerberg/Thal ihren 24-Stunden-Dienst an. Gerade angekommen, gingen um 17.30 Uhr schon die ersten Alarme ein: Eine Katze traute sich nicht mehr von einem hohen Baum herunter. Mit der Drehleiter ging es hoch hinauf und die Besitzer freuten sich riesig, als die Katze wohlbehalten auf sicherem Boden war. Auf einem Feldweg im Vöhringer Norden mussten nach einem Verkehrsunfall ausgelaufene Betriebsstoffe gebunden werden. Kaum waren diese Einsätze beendet, wurde ein Mülltonnenbrand gemeldet. Danach gab es ein gemeinsames Abendessen zur Stärkung, sodass alle Jugendlichen und die Betreuer für die nächtlichen Einsätze gerüstet waren. Prompt gingen gegen 21 Uhr die Funkmelder: Ein PKW war bei der Kläranlage in Vollbrand geraten. Dank der tollen Zusammenarbeit aller Jugendlichen war der Brand schnell gelöscht.

Zurück im Gerätehaus wurden die Fahrzeuge wieder einsatzbereit gemacht. Mit Spielen und Spaß klang der Abend aus. Im weiteren Verlauf der Nacht lösten ein Hausrauchmelder in einer Fahrschule und eine Brandmeldeanlage in einem Einkaufsmarkt aus. Alarmierungen am Samstagmorgen weckten die Jugendlichen: Ein Waldarbeiter wurde vermisst und bei der Autobahnmeisterei musste ein in eine Grube gestürzter Arbeiter aus seiner misslichen Lage gerettet werden. Beim gemeinsamen Frühstück tauschte man sich über die vorigen Einsätze aus, eine Schulung zum Thema Elektrizität bei der Feuerwehr rundete den Vormittag ab. Die nächsten Einsätze ließen nicht lange auf sich warten: Wieder brannte eine Mülltonne, und auf einer Nebenstraße beim Autobahnzubringer ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einem PKW und einem Traktor. Bei diesem Einsatz zeigten die Statisten ihr schauspielerisches Können: Die Einsatzkräfte wurden durch Störungen auf Trab gehalten, die die Situation jedoch besonnen in den Griff bekamen und die Unfallbeteiligten beruhigten. Kurz nach dem Verkehrsunfall wurden die noch in Bereitschaft befindlichen Jugendlichen in den Vöhringer Sportpark alarmiert: Ein Skater war in der Halfpipe gestürzt und musste aus dieser gerettet werden, damit der Rettungsdienst den Verletzten übernehmen konnte.

Beim letzten Einsatz am Samstagnachmittag waren alle Jugendlichen gefordert: in der Mittelschule brannte es im Keller und 2 Personen wurden vermisst. Das Highlight war hierbei, dass mit Blaulicht und Martinshorn angefahren wurde. Ereignisreiche 24 Stunden mit vielen Einsätzen und auch jeder Menge Spaß sowie guter Laune gingen am Samstag dann um 17 Uhr zu Ende. Die Jugendwarte aus Vöhringen, Tim Arnold und Michael Kratschmann, und aus Illerberg/Thal, Nadine Bruckner und Janine Klama, hoben die harmonische Zusammenarbeit und tolle Einsatzbereitschaft aller Beteiligten hervor und deuteten eine Wiederholung an. Mit einem gemeinsamen Abendessen, zusammen mit den Eltern der Feuerwehrjugend, klang der Berufsfeuerwehrtag in lockerer Atmosphäre aus.