Kunstforum Vöhringen: Das gibt es bei der 15. Jahresausstellung zu sehen

Wer der Tristesse des Alltäglichen entgehen will, sollte sich die neue Ausstellung des Vöhringer Kunstforums im Wolfgang-Eychmüller-Haus nicht entgehen lassen. Farbenvielfalt, verschiedene Maltechniken und ineinander fließende Formen sind zu sehen. Gegenständliche Bilder machen sich dieses Mal rar. Es dominieren Arbeiten, aus denen die Freude am Gestalten deutlich wird und die Farben oft so üppig aufgebracht, das eine gewisse dreidimensionale Optik entsteht. Die Bilder zeugen von Lebensfreude und Begeisterung.

