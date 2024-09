Lange Nacht der Feuerwehr: Ein besonderer Grund zum Feiern in Illerberg-Thal

Vor der „Langen Nacht der Feuerwehr“, bei der bayernweit und auch in unserem Landkreis zahlreiche Feuerwehren ihre Fahrzeuge und Geräte zur Besichtigung ausstellten und Vorführungen ihres Könnens präsentierten, gab es bei der Freiwilligen Feuerwehr Illerberg-Thal noch einen besonderen Grund zum Feiern. Das neue Mehrzweckfahrzeug (MZF) wurde von Dekan Martin Straub gesegnet sowie von Bürgermeister Michael Neher an die Feuerwehr übergeben und damit offiziell in Dienst gestellt.

