"Mir reicht's": Bei der Debatte um die Neue Rathausmitte geht es hoch her

Plus Die SPD scheitert mit ihrem Antrag, das Projekt in Vöhringen abzuspecken. Wie sie ihren Schwenk begründete und wie die anderen Fraktionen darauf reagierten.

Von Thomas Vogel

So viel Emotion war schon lange nicht mehr im Spiel am Vöhringer Ratstisch wie am Donnerstag in der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses. Mit Ansage hat die SPD neue Bedingungen für das Projekt der Neuen Rathausmitte gestellt und den bisherigen Konsens am Ratstisch aufgekündigt. Bei den Fraktionen stieß sie mit dem Ansinnen auf Unverständnis, kurz vor der finalen Abstimmung darüber noch entscheidende Änderungen an der Planung durchsetzen zu wollen. CSU und FWG setzten sich am Ende einer mit großer Leidenschaft geführten Debatte mit ihrer Mehrheit durch – es bleibt bei den vorliegenden Plänen.

Bürgermeister Michael Neher warb in einem leidenschaftlich vorgetragenen Plädoyer noch einmal für das in einem langen Planungs- und Beteiligungsprozess vorbereitete Projekt. „Wir diskutieren darüber jetzt seit 30 Jahren, mir reicht’s“, entfuhr es ihm in der Hitze der Wortgefechte. Und er setzte noch nach: „Erwarten Sie nicht, dass ich ruhig bleibe“, worauf er noch eine launige Warnung hinzufügte: „Dann brauchen wir halt nochmals zehn Jahre, ist doch mir wurscht.“

