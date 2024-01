Vöhringen

16:21 Uhr

Nehmen, wie es kommt: Nach diesem Leitfaden lebt diese 100-Jährige

Plus Thekla Engelhart feiert ihren 100. Geburtstag. Sie stammt aus Regglisweiler und lebt noch heute in dem Haus in Vöhringen, das sie und ihr Mann einst bauten.

Von Ursula Katharina Balken Artikel anhören Shape

Blumen, wohin man blickt: Rosen, Orchideen, bunte Sträuße - und mittendrin sitzt eine strahlende Thekla Engelhart. 100 Jahre ist die Frau aus Vöhringen alt geworden. "Blumen waren schon immer etwas, für das ich mich interessiert habe", sagt sie. Denn bis vor drei Jahren hat sie noch eifrig gegartelt. "Das war ihr Ein und Alles", sagt Ruth Wanek, die einzige Tochter von Engelhart, die sich um die Mutter mit viel Zuwendung und Liebe widmet.

Dabei kann die Jubilarin zum Teil ihren Alltag noch allein bewältigen, dazu gehört die Morgentoilette und die Wahl, was sie anzieht. Beim Frühstück geht der erste Griff zur Zeitung. Engelhart will wissen, was in der Welt passiert. Ein täglicher Spaziergang am Nachmittag von ihrem Haus am Pflugweg Richtung Rathaus gehört zum Tagespensum. Ihre Begleitung ist wiederum Tochter Ruth. Als die Mutter vor Monaten einen Oberschenkelbruch erlitt, war sie erstaunlich schnell wieder auf den Beinen, dafür ist auch Wanek dankbar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen