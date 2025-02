Mann bei Wohnungsbrand in Vöhringen verletzt

Gegen 10.20 Uhr kam es am Montag in einem Mehrfamilienhaus an der Schützenstraße in Vöhringen zu einem Wohnungsbrand, der allem Anschein nach von einem defekten Ölofen ausging. Zunächst war die Feuerwehr Vöhringen wegen Rauchentwicklung aus dem Gebäude alarmiert worden, sodass sie mit rund 25 Aktiven ausrückte. Wenig später meldete die Polizei, dass sich die Lage zu einem Wohnungsbrand ausgeweitet hatte.

Die Feuerwehr ging mit schwerem Atemschutz in die Erdgeschosswohnung vor, löschte den Brand, brachte den ausgebrannten Ölofen ins Freie und ließ mithilfe eines Hochdrucklüfters den Rauch aus dem Gebäude herausblasen. Durch Rauch und Ruß entstand vermutlich größerer Sachschaden, der jedoch im Moment noch nicht genau beziffert werden kann. Ein Bewohner der betroffenen Wohnung musste am Einsatzort vom Rettungsdienst behandelt und anschließend in eine Klinik gebracht werden, da er wohl giftige Rauchgase eingeatmet hatte.