Mann will Wespennest anzünden und setzt Rollladenkasten in Brand

Dieser Schuss ging sprichwörtlich nach hinten los: In Illerberg versuchte am Montagvormittag ein Hausbesitzer, ein Wespennest in einem Rollladenkasten seines Hauses zu vernichten. Laut Mitteilung der Polizei sprühte er mit einer Dose mit Deospray auf das Wespennest und zündete den Sprühstrahl mithilfe eines Feuerzeuges an. Dadurch geriet aber nicht nur das Wespennest in Brand. Auch der Rollladenkasten und mehrere Lamellen des Ladens standen in Flammen, starker Rauch entwickelte sich.

Illerberg: Feuer nach Wespennest-Entfernung durch Hausbesitzer

Die Feuerwehren Illerberg und Vöhringen wurden alarmiert und gingen sowohl vom Gebäudeinneren als auch vom Korb der Drehleiter im Freien gegen den Brand vor. Sie verwendeten dazu einen CO₂-Löscher, um weitere Schäden beispielsweise durch Löschwasser oder Löschpulver zu vermeiden. Damit war das Feuer schnell gelöscht.

Am Rollladenkasten und dem Laden selbst entstand Sachschaden, der vorläufig im unteren vierstelligen Eurobereich eingeschätzt wird. Allerdings wird laut Polizei-Pressestelle noch zu prüfen sein, ob ein Verstoß gegen Naturschutzbestimmungen vorliegt. Wespen und andere wild lebende Tiere dürfen laut Paragraf 39 des Bundesnaturschutzgesetzes nur der Natur „entnommen“ – also getötet – werden, wenn bei den Menschen, die sich in der Umgebung aufhalten, Allergien oder andere „vernünftige Gründe“ vorliegen. Und auch dann ist vor der Beseitigung eine Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde einzuholen. In Bayern ist ein Verstoß gegen diese Bestimmungen mit hohen Bußgeldern bewehrt. Inwieweit dies hier zum Tragen kommt, wird nun geprüft.