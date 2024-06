Metallzaun angefahren: Polizei sucht Zeugen

Jemand hat in Vöhringen einen Metallzaun angefahren und ist danach geflüchtet, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Ein Metallzaun ist in Vöhringen angefahren und beschädigt worden. Doch wer dafür verantwortlich ist, ist nicht bekannt. Laut Polizeibericht teilte am Freitag ein Anwohner der Richard-Wagner-Straße den Schaden mit. Wann sich der Unfall ereignet hat, ist unklar. Da sich der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin weder beim Hausbesitzer noch bei der Polizei meldete und am Metallzaun ein geschätzter Schaden in Höhe von 200 Euro entstand, ermittelt die Inspektion Illertissen nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Mögliche Zeugen sollen sich unter der Nummer 07306/96510 melden. (AZ)