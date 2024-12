Mit den Eurasiern in Vöhringen unterwegs

Die neu gegründete Landesgruppe Westbayern der Kynologischen Zucht-Gemeinschaft (KZG) Eurasier unter der Leitung von Michael Barthel richtete kürzlich einen Spaziergang aus. 25 Zwei- und 17 Vierbeiner erkundeten die Illerauen und trafen sich im Anschluss zum Mittagessen in der SCV-Gaststätte. Die Gäste kamen aus dem Allgäu, Schwaben und Aschaffenburg und haben nebenbei auch vieles über unsere Stadt, die Iller und die Industrie am Standort erfahren. Und weil auch das Team der SCV-Gaststätte alles getan hat, damit sich Hund und Halter wohlfühlen, wird der Herbstspaziergang in Vöhringen eine feste Institution werden. Die Landesgruppen der KGZ-Eurasier veranstalten deutschlandweit regelmäßig Spaziergänge für Halter und Interessenten. Die Vereinsmitglieder treffen sich zum Erfahrungsaustausch und informieren sich über Vereinsthemen und das aktuelle Zuchtgeschehen. Für Interessenten ist es eine gute Gelegenheit, den Eurasier im Alltag zu erleben und so herauszufinden, ob er in ihr Umfeld passt. Alle Termine für die nächsten Spaziergänge sind auf der Homepage veröffentlicht https://www.eurasier.de/termine.html Wer mehr über die Hunderasse erfahren möchte oder gerade auf der Suche nach dem passenden Hund ist, kann gerne eine Email an Westbayern@eurasier.de schicken.

