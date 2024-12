Nebelmaschine löst Feueralarm in der Schule aus

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten am Mittwochmittag zum Illertal-Gymnasium in Vöhringen an, weil es einen Feueralarm gab. Der entpuppte sich als Irrtum – der Auslöser hing wohl mit den Proben für ein Musical zusammen.

Nach Auskunft der Polizei löste eine Nebelmaschine den Feueralarm in einem Flur im Erdgeschoss aus. Bei den Proben war wohl vergessen worden, dass der entsprechende Feuermelder vorübergehend deaktiviert werden musste. (AZ)