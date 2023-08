Vöhringen

vor 32 Min.

Neuer Kulturamtsleiter in Vöhringen: Ein Programm der Vielfalt soll es sein

Plus Volker Drastik, der neue Leiter des Vöhringer Kulturamtes, will an Bewährtem festhalten, aber auch Neuem die Türen öffnen, was die Kulturszene belebt.

Von Ursula Katharina Balken

Volker Drastik beginnt das Gespräch mit einem Kompliment für seine Vorgängerin Anette Netter. "Das, was in Vöhringen geboten wurde, war ein Superprogramm, eine starke Leistung", sagt er. Seit 1. August sitzt Drastik jetzt als Kulturreferent im Rathaus. An diesem Nachmittag sichtet er Akten, Zeitschriften, er orientiert und informiert sich. Im Sport würde man sagen: Er läuft sich warm. An seiner neuen Stelle hat er auch einiges vor.

Der 50-Jährige kommt aus der Nachbarstadt Weißenhorn, war dort im Rathaus zuständig für alle städtischen Veranstaltungen, angefangen vom Leonhardiritt bis hin zur Maibaumfeier. Die von ihm auf die Beine gestellten Open-Air-Events lockten Besucherströme in die Fuggerstadt und festigten seinen Ruf als Organisator, der für solche Anlässe bestens gerüstet war. Von Beruf ist er Betriebswirt mit technischer Ausbildung. Sein Interesse an Kultur ist vielseitig. So leitete er als Vorsitzender den Theaterspielkreis Attenhofen, der keineswegs auf Komödien und rustikale Schwänke ausgelegt war, sondern modernes Theater machte. Norbert Riggenmann als Spielleiter inszenierte Zeitgemäßes und Modernes, er hatte eine große Anhängerschar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

