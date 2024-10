„Pflegeheim der Zukunft“ von Illersenio in Vöhringen wird später fertig

Es soll das größte vollständig in Holz-Hybrid-Modulbauweise erstellte Pflegeheim der Republik werden, Bau- und Pflegekonzept brächten einzigartige Qualität – so preist Illersenio sein Vorhaben in Vöhringen an. Ende des Jahres sollte das „Pflegeheim der Zukunft“ in Betrieb gehen. Doch daraus wird nichts.

Auf seiner Internetseite hatte Illersenio lange eine Eröffnung im Herbst 2024 angekündigt. Nun ist dort zu lesen, dass die 158 neuen Pflegeplätze ab 2025 zur Verfügung stehen sollen. Nach Informationen unserer Redaktion haben Probleme beim Bau zu den Verzögerungen geführt.

Icon Galerie 11 Bilder Für 45 Millionen Euro entsteht im Norden Vöhringens ein neues Seniorenheim. Die 158 Zimmer kommen als einzelne Holzmodule direkt aus der Fabrik. Ein Einblick.

Bauverzögerungen bei Illersenio-Projekt in Vöhringen

Ein wenig länger dauert es auch in Kellmünz. Dort will Illersenio insgesamt 47 Wohneinheiten und zwölf Tagespflege-Plätze verteilt auf drei Häuser einrichten. Die alten Gebäude sind bereits abgerissen worden. In der kommenden Sitzung des Marktrats am 28. Oktober sollen die Pläne vorgestellt werden, berichtet Bürgermeister Michael Obst. Dann beginnt das nötige Verfahren. Es könnte im Frühjahr abgeschlossen sein. Der Rathauschef hofft, dass Illersenio direkt im Anschluss mit den Arbeiten beginnen kann. Die neuen Gebäude sollen die Ortsmitte prägen. Obst ist überzeugt, dass die Menschen in Kellmünz profitieren werden. Laut Plan sollte die Wohnanlage 2026 fertiggestellt sein. Der Beginn des Verfahrens habe sich um wenige Wochen verzögert, sagte Obst. Grund sei offenbar, dass die Schwierigkeiten in Vöhringen viele Kapazitäten gebunden hätten.

Illersenio lehnte eine Stellungnahme zu den Verzögerungen beim „Pflegeheim der Zukunft“ ab. Vöhringens Bürgermeister Michael Neher sagte, er spreche nur über städtische Projekte. Dass Illersenio seit vielen Jahren in Vöhringen tätig ist und das Angebot derzeit ausbaut, bezeichnete Neher als „Glücksfall“.

Illersenio ist eine Tochter des Caritasvereins Illertissen und hat den Hauptsitz in Vöhringen. Verschiedene Pflegeangebote und Beratung bietet das gemeinnützige Unternehmen zwischen Senden und der Landkreisgrenze im Süden an, dazu kommen Standorte in Baden-Württemberg. Zuletzt ging das Weißenhorner Seniorenwohnen Auf der Hasenwiese in Betrieb.