Unfall auf A7: Fünf Fahrzeuge krachen bei Hittistetten ineinander

Mehrere Fahrzeuge stoßen auf der Autobahn A7 nahe dem Dreieck Hittistetten zusammen.

Ein Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen hat sich am Montagmittag auf der A7 zwischen dem Autobahndreieck Hittistetten und der Anschlussstelle Vöhringen ereignet. Beide Spuren in Fahrtrichtung Süden wurden gesperrt. Der Verkehr wird auf dem Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Nach ersten Informationen sind vier Menschen leicht verletzt worden. Näheres in Kürze. (stz/wis)