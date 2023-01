So hilft die Feuerwehr Vöhringen den Bürgerinnen und Bürgern

Plus Nach zwei Jahren Pause zieht die Feuerwehr Vöhringen wieder Bilanz und legt Zahlen vor. Technische Hilfeleistungen machen einen Großteil der Einsätze aus.

Die Freiwillige Feuerwehr Vöhringen ist in der Bevölkerung gut eingebunden. Das belegen die verschiedenen Einsätze auf technischem Gebiet wie auch in der Brandbekämpfung. Nicht zu vergessen sind beispielsweise auch Katzen, die zwar mutig einen Baum erklommen haben, aber dann nicht mehr herunterfinden. Nach zwei Jahren Corona-Pause hat die Feuerwehr wieder ein Resümee gezogen. Einen Überblick über die erbrachten Leistungen gab Nicole Kratschmann bei der Jahreshauptversammlung im Sportpark.