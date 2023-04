Vöhringen

vor 17 Min.

Neues Stadtarchiv: Hier wird die Geschichte Vöhringens zugänglich

Archivarin Monika Kolb geht mit Leidenschaft ihrem Beruf nach und hat das Archiv in den neuen Räumen übersichtlich angeordnet.

Plus Nach etlichen Umzügen im Rathaus hat das Stadtarchiv jetzt in der Marienstraße 4 einen würdigen Platz gefunden. Jede und jeder Interessierte kann dort recherchieren.

Von Ursula Katharina Balken Artikel anhören Shape

Das Blatt Papier trägt die Patina des Alters, leicht vergilbt, scheinbar angestaubt. Es ist eine Akte aus dem Jahr 1797. Mit zwei Fingern legt Monika Kolb das Relikt aus der Vergangenheit auf den Tisch und beginnt die Überreste einer Tacker-Klemme zu entfernen, Gleiches geschieht mit einer Büroklammer. Ohne den Blick von ihrer Arbeit zu wenden, erklärt die Stadtarchivarin, dass diese "Fieselsarbeit" sein müsse, "Papier wird mit den Jahren brüchig. Das, was jetzt getan wird, nennt man Entmetallisieren. Die Metallreste zerstören das Papier." Die Archivarin gibt zudem nach dem Umzug einen Einblick in das neue Stadtarchiv in Vöhringen.

Ein Archiv birgt nicht nur die Spuren der Geschichte, es ist auch nützlich, ein gut geführtes zu besitzen. Denn eine der wichtigsten Funktionen ist der Rechtssicherung dienlich, vor allem, wenn es um alte Kaufverträge oder Baupläne geht. Grundsätzlich werden Originale aufbewahrt. Sie sind Garanten der Wahrhaftigkeit der Geschichte, auf die man auch im digitalen Zeitalter nicht verzichten kann. "Originale sind Garanten der historischen Authentizität", ist im Fachlexikon nachzulesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen