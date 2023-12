Vöhringen

Sorgenkind Ulmer Straße: Was kann man gegen leerstehende Läden tun?

In der Ulmer Straße in Vöhringen stehen viele Geschäftsräume leer. Auch zahlreiche Bürger glauben, dass man Interessierte an Land ziehen könnte, wenn es mehr Aktivitäten in der Stadt geben würde.

Plus Das Schicksal leer stehender Verkaufsräume teilt Vöhringen mit anderen Kommunen. Kann man etwas dagegen tun? Ja, sagt der Weißenhorner Investor Richard Groer.

Man muss gar nicht lange suchen: In der Ulmer Straße in Vöhringen gibt es eine Reihe von ehemaligen Geschäften, deren Schaufenster mit ihrer gähnenden Leere das Straßenbild bestimmen. Das ist nicht sehr einladend für eine Geschäfts- und Durchgangsstraße. Richard Groer ist Investor, hat an der Ulmer Straße ein Haus renoviert und Wohnraum geschaffen. Im Erdgeschoss befand sich eine Apotheke, die nun auf der anderen Straßenseite ist. Seit einem Jahr sucht Groer einen Nachmieter für die leer stehenden Geschäftsräume - bislang vergeblich. Den Ist-Zustand will er so nicht hinnehmen, neben Eigeninitiative nimmt er auch die Stadt in die Pflicht.

Der 62-Jährige ist Betriebswirt und kennt die Verhältnisse in der Region. Auf seine Initiative hin fand sich eine kleine Runde von Geschäftsleuten zusammen. Erörtert wurden folgende Fragen: Wie kann man das Problem angehen? Was kann man tun, um etwas zu ändern? Oder muss man Leerstände als Zeiterscheinung widerspruchslos in Kauf nehmen? Zu der Runde gehörten Kerstin Perniola, die an der Ulmer Straße eine Modeboutique führt, Petra Heinrich-Spitz, Chefin eines Reisebüros, dem ein Eine-Welt-Laden angegliedert ist, und Thomas Spitz, Mitglied im Vöhringer Gewerbeverein.

