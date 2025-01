Spendenaktion für die Felison’s School in Eldoret

Seit vielen Jahren initiiert der Elternbeirat der Uli-Wieland-Grundschule Vöhringen jedes Jahr eine Spendenaktion bei den Eltern, um die Felison’s School in Eldoret, Kenia, zu unterstützen. Im Dezember konnten Barbara Rothermel (rechts), Rektorin der Uli-Wieland-Grundschule in Vöhringen, und Bettina Schaich, Elternbeiratsvorsitzende, einen Scheck in Höhe von 1073,41 Euro präsentieren.

Vöhringer Spenden unterstützen zahlreiche Projekte an der Felison’s School

Die Spenden fließen zu 100 Prozent in die kenianische Schule. Auch mithilfe der Vöhringer Spenden konnten zahlreiche Projekte umgesetzt werden. Im vergangenen Jahr konnte der Bau einer Solaranlage mit der Spendensumme von 2023 unterstützt werden. Die ersten beiden Mädchen haben die Schule nun erfolgreich beendet und ein Studium begonnen. Um ihnen dieses zu ermöglichen, ist eine finanzielle Unterstützung notwendig, und so wird die Spendensumme 2025 hauptsächlich für die Studienfinanzierung sowie die Unterstützung aller anderen Kinder eingesetzt werden. (AZ)