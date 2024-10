Stadtrat fordert Beschränkungen für Mähroboter in Vöhringen

Zu den größten Feinden von Igeln zählen Mähroboter, die örtlichen Auffangstationen für verletzte Tiere platzen bereits aus allen Nähten. Der Vöhringer Stadtrat Johann Gutter (CSU) will die Zahl der betroffenen Tiere zumindest verringern und hat in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Umweltausschusses den Vorschlag eingebracht, den Einsatz der Roboter per Verordnung auf die Stunden tagsüber zu begrenzen.

Vöhringen will die Vorschläge des Stadtrats prüfen

Bürgermeister Michael Neher versprach, die Verwaltung werde den Vorschlag prüfen, ebenso eine weitere Anregung Gutters, die Altkleidercontainer betreffend. Rund um einige von diesen herrschten seiner Beobachtung nach „katastrophale Zustände“, verursacht von „nächtlichen Besuchern“, welche die Sammelboxen und daneben abgestellte Pakete durchwühlten. Gutter schlug eine häufigere Leerung vor und gegebenenfalls auch die Aufgabe von Standorten.