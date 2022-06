Stadtrat stimmt Antrag für Tempo 30 in der Illerzeller Straße in Vöhringen zu

Lokal Mit Grüninseln und einem Tempolimit soll die Illerzeller Straße sicherer und ruhiger werden. Doch zu viele Barrieren möchte der Vöhringer Stadtrat nicht.

In der Illerzeller Straße sollen seitliche Grüninseln angelegt und Tempo 30 einführt werden. Einem entsprechenden Antrag der Stadtverwaltung hat der Vöhringer Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung unisono zugestimmt. Gelten soll diese Tempodrosselung zwischen der Frauen- und der Reiherstraße.