Taekwondo-Sportler aus Vöhringen auf dem Siegerpodest

Fünf Sportler des Wolf Taekwondo e. V. starteten beim Internationalen Bodensee Cup in Ravensburg und konnten erstaunliche Erfolge erzielen. Leon Meyer konnte sich den 5. Platz sichern und ging am Ende jedoch ohne Medaille hervor. Der Kämpfer Marius Wolf sicherte sich die Bronzemedaille. Die noch sehr junge Teilnehmerin Ellen Koor belohnte sich am Ende des Wettkampftages mit der Silbermedaille. Emilie Wolf, die das erste Mal in der Seniorenkategorie gestartet war, konnte ebenfalls die Silbermedaille nach Vöhringen holen. Noah Meyer war an diesem Tag ungeschlagen in seiner Gewichtsklasse und krönte diese Leistung mit der Goldmedaille. Bei insgesamt vier Medaillen der fünf Teilnehmer zeigte Wolf Taekwondo e. V. einmal mehr, dass das tägliche Training sich auszahlt.