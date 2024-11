Uli-Wieland-Mittelschule unterstützt den Nikolauskonvoi

Hilfe, die ankommt – unter diesem Motto beteiligte sich die Uli-Wieland-Mittelschule in Vöhringen dieses Jahr an der Nikolauskonvoi-Aktion des Vereins „Hinsehen und Helfen“. Dieser sammelt alljährlich Überlebenspakete mit Nahrungsmitteln und Hygieneartikeln sowie Geschenkpakete für Kinder mit Kleidung, Spielsachen und Leckereien. Anfang Dezember werden die Pakete in den Süden Rumäniens gefahren und direkt an die Menschen verteilt, deren Not am größten ist. Die Hilfsbereitschaft der Kinder und Jugendlichen der Uli-Wieland-Mittelschule war enorm und so konnten viele Pakete gespendet werden. Sobald der Konvoi zurückgekehrt ist, kommen die beteiligten Helfer nochmal an die Schule, um mit einer Bildershow zu zeigen, wie die Pakete ankamen.

