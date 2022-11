Unbekannte brechen in Vöhringer Gaststätte ein: Zeugen gesucht

Noch ist unklar, wer sich unerlaubt Zugang zu den Innenräumen des Sportparks in Vöhringen verschafft hat. Die Verantwortlichen könnten für weitere Taten verantwortlich sein.

In der Nacht auf Dienstag sind bislang unbekannte Täterinnen oder Täter in den Gebäudekomplex des Sportparks in Vöhringen eingebrochen. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall im Zeitraum zwischen 23.40 Uhr und 8 Uhr in der Sportparkstraße. Die Täterinnen oder Täter hebelten vermutlich mit einem Brecheisen die massive Zugangstüre auf und gelangten so in die Innenräume.

Einbruch in Vöhringen: Unbekannte stehlen einen Saugroboter

Aus der Gaststätte stahlen die Unbekannten einen Saugroboter mit Ladestation. Zudem wurde versucht, in das Fitnessstudio einzubrechen. Dort scheiterten die Täterinnen oder Täter jedoch an einer verschlossenen, ebenfalls massiven Zwischentür. Auch hier entstand ein hoher Sachschaden von circa 4000 Euro.

Darüber hinaus ist in Vöhringen - ebenfalls in der Nacht auf Dienstag - ein Automat aufgebrochen worden. Ob es einem Zusammenhang zum Einbruch in den Sportpark gibt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen beider Vorfälle, sich unter der Telefonnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)