Vöhringen

vor 48 Min.

Unbekannte stehlen Auto in Vöhringen

Wer hat mitbekommen, wie ein Auto in Vöhringen in der Nacht auf Samstag gestohlen wurde?

Ein Auto steht am Samstagmorgen nicht mehr in der Eichenstraße in Vöhringen, wo es die Besitzer geparkt hatten. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Unbekannte haben ein in der Eichenstraße in Vöhringen geparktes Auto in der Nacht von Freitag auf Samstag entwendet. Der Tatzeitraum liegt zwischen Mitternacht und 8 Uhr morgens. Wie die Polizei mitteilt, konnten der oder die Täter den abgesperrten schwarzen Ford Kuga vermutlich durch das Ausspähen des Fahrzeugschlüssels mittels eines Funklesegeräts öffnen. Gestohlenes Auto in Vöhringen war wohl 20.000 Euro wert Die Polizei schätzt den Wert des gestohlenen Autos auf 20.000 Euro und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum relevantes in der Eichenstraße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07303-96510 zu melden. (AZ)

