Unfall in Vöhringen: Auto landet auf dem Dach

Vier Menschen sind bei einem Verkehrsunfall teils schwer verletzt worden, der sich am Freitagabend gegen 19.10 Uhr in Vöhringen ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, war ein 26-jähriger Mann mit einem Transporter auf der Richard-Wagner-Straße in nördlicher Richtung unterwegs. An der Kreuzung zur Schubertstraße kam eine 18-jährige Frau mit ihrem Auto von rechts. Der Kombifahrer missachtete offensichtlich die Vorfahrt des Pkw, beide Fahrzeuge stießen zusammen.

Das Auto der Frau kam ins Schleudern und landete auf dem Dach, der Transporter prallte nach links in einen Gartenzaun. Der Fahrer wurde schwer verletzt und kam in eine Klinik nach Ulm. Die Fahrerin des Kleinwagens erlitt mittelschwere Verletzungen und musste ebenfalls in eine Klinik eingeliefert werden. Im Auto der Frau befanden sich zwei Mitfahrer, die leicht verletzt wurden, sodass der Rettungsdienst insgesamt vier Personen zu versorgen hatte. Die Feuerwehr Vöhringen übernahm die Absicherung der Unfallstelle und beseitigte das ausgelaufene Öl. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war keiner der Unfallbeteiligten angeschnallt. Gegen den Fahrer des Kleintransporters wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. (wis)