Vöhringen

Viel Beifall in Vöhringen für eine besondere Einheit der Polizei

Der Auftritt des Polizeiorchesters Bayern unter der Leitung von Chefdirigent Johann Mösenbichler in Vöhringen kam beim Publikum sehr gut an.

Plus Das Bayerische Polizeiorchester gibt ein Benefizkonzert in Vöhringen. Unter dem Motto "Virtuose Herbstklänge" zeigen die Musiker Spielfreude und ihr Können.

Die „einzige Einheit der Polizei, die garantiert bei jedem Einsatz Beifall bekommt“ ist am Sonntagabend im sehr gut besuchten Vöhringer Kulturzentrum zu Gast gewesen. Das Zitat stammt vom "Generalmusikdirektor der Bayerischen Polizei", Johann Mösenbichler, und damit ist schon gesagt, welche „Einheit“ der Chefdirigent meint. Das Polizeiorchester Bayern spielte ein Benefizkonzert zugunsten der vielfältigen Hilfsprojekte des Lionsclubs Illertissen unter dem Motto „Virtuose Herbstklänge“.

Das Eröffnungswerk passte zum Veranstalter: Die „Fanfare for the Champions“ soll nämlich laut dem zeitgenössisch-österreichischen Komponisten Otto M. Schwarz „das Glücksgefühl vermitteln, etwas Besonderes erreicht zu haben“ – und das können die Mitglieder des Lionsclubs im Hinblick auf ihre oft auch im Verborgenen laufenden Hilfen gewiss behaupten. Nach dem vollen festlichen Orchesterklang ging es weiter mit einem "Concerto für vier Hörner und Orchester" des einstigen königlich-sächsischen Kammervirtuosen Carl H. Hübler (1822–1893). In den drei Sätzen des von Moderator Peter Seufert fachkundig als „Quadrupelkonzert“ betitelten Werkes kamen die Schönheiten des spätromantischen Hornklanges in all ihrer Vielfalt zur Geltung, wofür die Herren des Hornregisters zu Recht reichen Applaus annehmen durften.

