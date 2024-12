Vöhringen will Jugendliche mehr an politischen Entscheidungen beteiligen

Die Ansprüche sind hoch gesetzt, die Klippen stecken in den Details: Von „echter Beteiligung“ von Kindern und Jugendlichen ist in der Sitzungsvorlage für den Vöhringer Haupt- und Umweltausschuss die Rede und von „nachhaltiger Teilhabe“. Wie sich diese anspruchsvollen Vorgaben jedoch konkret umsetzen lassen – und in welchem institutionellen Rahmen – das blieb nach der Beratung in dem Gremium noch offen. Es ging in der jüngsten Sitzung auch nur darum, einen „Diskussionsprozess“ einzuleiten.

Thomas Vogel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vöhringen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jugendparlament Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis