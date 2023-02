Vöhringen

Wie Vöhringen von einer Siedlung zur Industriestadt wurde

Ein Übersichtsplan aus dem Jahr 1552. Im Vordergrund links unten Illerrieden, in der Mitte die Iller und ein Altwasser. Im Hintergrund links Feringen (Vöhringen).

Plus Stadtarchivarin Monika Kolb spricht bei der Eröffnungsveranstaltung zum 875. Jubiläum über die Entwicklung der Stadt. Zuhörer können einige neue Details mitnehmen.

Von Ursula Katharina Balken Artikel anhören Shape

Es gleicht schon einem Kunststück, 875 Jahre Vöhringer Geschichte in einen 45-minütigen Vortrag zu packen, das Wesentliche in den Fokus zu rücken und daraus eine faszinierende Zeitreise zu machen. Stadtarchivarin Monika Kolb hatte eine interessierte Zuhörerschar, die kaum Platz im Oberen Foyer des Wolfgang-Eychmüller-Hauses fand. Zweiter Bürgermeister Herbert Walk war über die große Resonanz sichtlich erfreut, "wenn unser 875. Jubiläum so wird, wie es jetzt angelaufen ist, dann können wir zufrieden sein".

