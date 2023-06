Vöhringer Festwochen: Jubiläumsprogramm steuert auf den Höhepunkt zu

Die Stadt Vöhringen und die Vereine haben zur 875-Jahr-Feier ein umfangreiches Programm aufgestellt. Wir geben einen Überblick über die nächsten Aktionen.

Die Festwochen haben begonnen. Die Stadt Vöhringen feiert - und möglichst viele Menschen sollen mitfeiern. Deshalb haben die Stadtverwaltung und die Vereine zum Jubiläum "875 Jahre Vöhringen" ein umfangreiches Programm zusammengestellt. Die Klassiker wie Sportpark-Sommerfest und Kinderfest haben heuer bereits stattgefunden und standen diesmal auch ganz im Zeichen des Stadtjubiläums. Neben dem Stadtfest und dem zentralen Festakt warten aber noch zahlreiche weitere Aktionen und Angebote auf die Besucherinnen und Besucher. Wir geben einen Überblick über die Termine zum Höhepunkt der Feierlichkeiten.

An der Uli-Wieland-Grundschule findet am Freitag, 30. Juni, von 15 bis 17.30 Uhr ein Tag der offenen Tür mit dem Titel "Eine historische Reise durch Vöhringen" statt. Einen Tag später kommt erneut die Jugend groß raus: Das Jugendhaus Vöhringen feiert sein 40-jähriges Bestehen. Der Tag der offenen Tür am Samstag, 1. Juli, geht von 13 bis 24 Uhr, von 19 Uhr an spielen verschiedene Hausbands. Veranstaltungsorte sind das Jugendhaus und der Festplatz an der Wasserachse.

Beim Jubiläumsfestakt am 5. Juli wird Karl Janson ausgezeichnet

Ein weiterer runder Geburtstag steht, wie berichtet, am Sonntag, 2. Juli, auf dem Programm: 30 Jahre Kulturzentrum Wolfgang-Eychmüller-Haus. Optischer Höhepunkt an diesem Abend ist eine Feuershow ab 22.30 Uhr auf dem Hettstadter Platz. Musikalisch geht es am Montag, 3. Juli, weiter. Ab 19.30 Uhr findet ein Konzert mit barocken Predigten und Musik aus bayerisch-österreichischen Klöstern in der Marienkirche statt.

Der offizielle Jubiläumsfestakt zu "875 Jahre Vöhringen" beginnt am Mittwoch, 5. Juli, um 18.30 Uhr im Kulturzentrum. Zwei ganz besondere Auszeichnungen wird an dem Abend der frühere Bürgermeister Karl Janson erhalten: zum einen das Ehrenbürgerrecht der Stadt Vöhringen, zum anderen den Titel Altbürgermeister. Einen Abend später geben die Musikerinnen und Musiker der Musikschule Dreiklang am selben Ort ihr Jubiläums-Jahreskonzert. Beginn ist um 19 Uhr.

Das zweite Wochenende im Juli steht ganz im Zeichen des Vöhringer Stadtfestes auf der Festwiese - mit großem Programm für alle. Das Fest findet am Freitag und Samstag, 7. und 8. Juli, von 17 bis 1 Uhr statt. Am Sonntag, 9. Juli, geht es schon um 10 Uhr los, Ende ist gegen 21 Uhr. Zu diesen Öffnungszeiten können die Besucherinnen und Besucher mittelalterliches Lagerleben getreu dem Motto "Veringen anno 1148" bestaunen. Auf dem Festplatz an der Wasserachse treten am Freitag von 18.30 Uhr an die Bands Feuerschwanz, Die Taucher und 5 Horse Rodeo zum Open-Air-Konzert auf, Einlass ist ab 17 Uhr.

Der Bürgermeister von Hettstedt gestaltet selbst eine Art Showteil

Der Wochenmarkt am Samstag ist den Vöhringer Partnerstädten mit einer kulinarischen Reise gewidmet. Am Sonntag kommen von 11 bis 17 Uhr vor allem Jugendliche und Familien auf ihre Kosten. Der 8. Spiele- und Familientag auf dem Stadtfest-Gelände soll für alle Altersklassen Unterhaltung bieten. Der Spiele- und Familientag wartet nach Angaben von Simone Thalhofer-Preußner, Pressesprecherin der Stadt Vöhringen, mit zwei Besonderheiten auf. So habe sich der Bürgermeister von Hettstedt, Dirk Fuhlert, dazu bereit erklärt, selbst eine Art Showteil auf der Bühne zu übernehmen, berichtet sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Rathauschef der Partnerstadt in Sachsen-Anhalt kann entsprechende Referenzen vorweisen: Er machte einst sein Hobby, die Magie, zum Beruf und erweiterte sein Tätigkeitsfeld nach und nach. Moderation, Eventmanagement und Filmproduktion kamen hinzu.

Ein E-Sports-Turnier steht an dem Sonntag ebenfalls auf dem Programm. In diesem Zusammenhang ist auch Ronald Stolz aus Kellmünz mit einem Stand vor Ort. Er war süchtig nach dem Onlinespiel World of Warcraft und hat es geschafft, diese Sucht zu besiegen. Aufgrund seiner Erfahrung setzt sich Stolz aktiv gegen Mediensucht ein und ist Vorsitzender des gleichnamigen Vereins.

Im Eychmüller-Haus ist eine Jubiläumsausstellung zu sehen

Eher traditionell wird der Festgottesdienst im Zelt sein, der am Sonntag, 9. Juli, um 10 Uhr auf dem Festgelände beginnt. Daran schließt sich ein Frühschoppen mit Bürgermeister- und Ratsherrenstammtisch an. Von 11 bis 21 Uhr erklingt bayerisch-schwäbische Blasmusik.

Ein Vortrag zur Jubiläumsausstellung schließt am Sonntag, 30. Juli, um 17 Uhr das Sommerprogramm im Kulturzentrum ab. Die Ausstellung selbst kann immer mittwochs, samstags und sonntags von 15 bis 19 Uhr sowie bei Veranstaltungen im Eychmüller-Haus betrachtet werden.