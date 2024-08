Vöhringer Inliner weiterhin erfolgreich unterwegs

Das Inline-Rennteam des SC Vöhringen steht derzeit in vollem Renneinsatz. Am ersten Juli-Wochenende starteten die Läufer beim "Heim"-Weltcup im badischen Degmarn. Die amtierende zweifache Europameisterin Nikola Yousefian stellte auch hier ihre Klasse unter Beweis und belegte den hervorragenden 4. Platz bei den Damen. Sinah Rogel konnte sich mit dem 9. Platz ebenfalls in den Top Ten platzieren, Laura Neff wurde 16. und Vanessa Rogel nach Sturz 28. Bei den Herren erzielte Noah Teuber einen guten 19. Platz. Jannis Knirsch bestritt sein allererstes Weltcuprennen und konnte als 25. gleich seine ersten 6 Weltcuppunkte einfahren. Henry Lanz wurde 28.

Ebenfalls in Degmarn wurde auch ein Slalom ausgetragen, dessen Ergebnisse in die BaWü-Cup Rennserie einfließen, an der der SC Vöhringen trotz seiner bayerischen Herkunft teilnehmen kann. Erste Plätze in Ihren Altersklassen belegten Theresa Nothers (U8), Nikola Yousefian (U18), Elias Prestele (U10) und Tim Prestele (U16). Im Geschicklichkeitsrennen für die Nachwuchsläufer belegten die Zwillinge Theresa und Johannes Nothers (U7) jeweils den 2. Platz, Jennifer Maier (U9) wurde 3. Elias Prestele (U10) gewann seine Altersklasse, Rita Ibrahimi (U11) wurde 2. und Fabian Nothers (U12) 3.

Auch die bayerischen Meisterschaften standen Ende Juni/Anfang Juli auf dem Rennkalender. Hier konnte der SCV seine Spitzenstellung im Inlinesport unterstreichen. Beim in Bad Kötzting ausgetragenem Riesenslalom wurden Noah Teuber (Schüler), Henry Lanz (Jugend) und Sinah Rogel bei den Damen Bayernmeister. Laura und Jonas Neff wurde Vizemeister in der Jugendklasse. Noah Teuber konnte sich auch im Slalom, der in Gerzen ausgetragen wurde, den Titel des bayer. Meisters sichern. Jannis Knirsch belegte den 2. Platz. Auch in der Jugendklasse dominierte der SCV. Nikola Yousefian und Jonas Neff tragen nun den Meistertitel, Laura Neff und Vanessa Rogel den des Vizemeisters. Den Erfolg vervollständigte Sinah Rogel als weitere bayerische Meisterin bei den Damen.