Vöhringen

vor 55 Min.

Vöhringer Jugendliche wünschen sich einen Pumptrack

Dieser Pumptrack befindet sich in Stadtbergen bei Augsburg. Eine ähnliche Anlage könnte in Vöhringen entstehen.

Plus Die Anlagen für Mountainbiker und Skater liegen im Trend. Die Stadt Vöhringen wollte einen mobilen Track anschaffen, nun wird aber möglicherweise eine feste Strecke gebaut.

Von Franziska Wolfinger

Radfahren ohne in die Pedale zu treten - klingt kurios, aber das ist knapp zusammengefasst die Funktion eines Pumptracks. Die Anlagen sind so etwas wie Trainingsgelände für Mountainbiker und bei den Freizeitsportlern extrem beliebt. Auch in Vöhringen soll es eine solche Anlage geben. Die Stadt hatte mit einem mobilen Pumptrack geliebäugelt, der abwechselnd auch in den Ortsteilen aufgebaut werden könnte. Jugendbeauftragter Victor Kern (Grüne) will aber lieber eine feste Strecke.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen