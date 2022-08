Von Magie bis Musik – das Abo-Programm in Vöhringen ist vielseitig

Lokal Beim Kultur-Abonnement für das Eychmüller-Haus setzt die Stadt Vöhringen auf die bewährte Mischung aus Comedy, Brauchtum und Spannung. Die Gebühren steigen etwas an.

Ein prall gefülltes Programm erwartet die Abonnenten der kommenden Theatersaison. Bürgermeister Michael Neher und Kulturreferentin Anette Netter bauen auf Bewährtes, etwa nach dem Motto "aus was Gutem kann man kaum etwas Besseres machen". In den vergangenen Jahren war die gute Mischung das Ziel, weil es die Theaterbesucher im Wolfgang-Eychmüller-Haus angesprochen hat.