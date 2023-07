Paukenschlag: Volker Drastik wird neuer Kulturchef in Vöhringen

Plus Das Vöhringer Kulturamt hat einen neuen Leiter: Volker Drastik aus Weißenhorn tritt die Nachfolge von Annette Netter an. Er freut sich auf eine neue Aufgabe.

Das Rätseln hat ein Ende: Ein Nachfolger für Anette Netter als Leiterin des Vöhringer Kulturamtes ist gefunden - und es ist ein Paukenschlag in der regionalen Kulturszene, denn der neue Mann kommt aus der Nachbarstadt Weißenhorn. Der 50-jährige Volker Drastik übernimmt das Vöhringer Kulturamt. Bislang arbeitet er im Weißenhorner Rathaus, ist dort zuständig im Kulturbüro für Tourismus und für Märkte. Einen Namen hat er sich durch diverse Veranstaltungen gemacht, die durch ihre Attraktivität zahlreiche Besucher in die Fuggerstadt lockten.

Da wären etwa die erfolgreichen Open-Air-Veranstaltungen im Weißenhorner Stadtpark zu nennen. Er holte unter anderem den Rapper Sido, Culcha Candela oder die Spider Murphy-Gang nach Weißenhorn. Für den Markt in der Historischen Schranne zeichnete er ebenfalls verantwortlich, nicht zu vergessen die Kulturnacht, die ebenfalls eine große Anzahl Besucher anzieht. Außerdem ist er in Weißenhorn als Fahrradbeauftragter tätig.