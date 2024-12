Fachgeschäft Mareis: Seit Jahrzehnten gegen die Wegwerfgesellschaft

Reichlich bedröppelt stehen zwei Viertklässler an der schmalen Theke „beim Mareis“, wie das Fachgeschäft Schreibwaren-Bücher-Druckerei Mareis in Vöhringen umgangssprachlich genannt wird. In der Hand halten sie einen Zirkel – oder besser gesagt, was davon noch übrig ist. Eine kleine Schraube hat sich gelöst, sie ist weg. Christian Mareis betrachtet das Malheur, greift in eine der vielen kleinen Schubladen in seinem Geschäft, zieht ein Kästchen heraus und entnimmt mit spitzen Fingern ein Mini-Schräubchen. Damit fügt er den Zirkel wieder zusammen. Schaden behoben.

