Mann fällt auf Bankbetrüger herein und überweist Geld

Ein 63-Jähriger aus Vöhringen ist am Mittwochnachmittag Opfer eines Bankbetrügers geworden. Der unbekannte Täter hatte sich am Telefon als Angestellter der Hausbank des Mannes ausgegeben und ihn in ein Gespräch verwickelt. Auf diese Weise baute er ein Vertrauensverhältnis auf. Der vermeintliche Bankangestellte wies den Vöhringer an, seine Bank-App auf dem Handy zu öffnen und das Tageslimit für Überweisungen drastisch zu erhöhen. Der 63-Jährige folgte der Anweisung und gab die hierfür erforderliche PIN in seiner App ein. Anschließend überwies er in Echtzeit einen mittleren vierstelligen Betrag. Erst mit einem gewissen Zeitverzug realisierte der Mann, dass er Opfer einer Betrugsmasche geworden war und erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei in Illertissen. (AZ)

