Vollsperrung der Staatsstraße 2018 zwischen Obenhausen und Illertissen verlängert

Die Bauarbeiten an der Staatsstraße 2018 zwischen Obenhausen (Gemeinde Buch) und Illertissen dauern länger als zunächst geplant. Wie das Staatliche Bauamt Krumbach mitteilt, verlängert sich die Vollsperrung der Strecke voraussichtlich bis Mitte Dezember 2025.

Der Grund für die Verzögerung liegt laut der Behörde unter anderem in technischen Hindernissen am Bestandsbauwerk sowie in nicht termingerecht ausgeführten Verlegearbeiten der Spartenträger. Die Arbeiten für den Ersatzneubau der Brücke über die Kleine Roth hatten bereits am 21. Juli 2025 begonnen.

Das Staatliche Bauamt Krumbach bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis und weißt daraufhin, die bestehenden Verkehrssicherungsmaßnahmen zu beachten, um einen sicheren und reibungslosen Ablauf der Bauarbeiten zu gewährleisten. (AZ)