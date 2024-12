Wo Silvesterkrach eine willkommene Abwechslung ist

Weihnachten leisteten ihm seine beiden Katzen Gesellschaft und an Silvester schaut er gerne den anderen beim Böllern zu: Michael L., der in Illertissen eine Obdachlosenunterkunft bewohnt, gewährt Einblick in seine Lebensumstände und wie er sich mit ihnen arrangiert. Er zählt zu jenen, die durchs soziale Raster zu fallen drohen und Gefahr laufen, mehr oder weniger ganz aus dem Gesellschaftsleben zu verschwinden. Und doch zeigen seine gewinnende Offenheit und ein schüchternes Lächeln, dass er den Mut hat, nicht aufzugeben.

Regina Langhans Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weihnachten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Silvester Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis